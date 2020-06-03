АТОР назвала возможные сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение России с другими странами может быть частично возобновлено уже в III квартале 2020 года. Об этом в среду, 3 июня, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в ходе онлайн-конференции.

Подобное решение, по его словам, будет принято исходя из эпидемиологической ситуации как внутри страны, так и за рубежом.

«Мы в АТОР проводим консультации по этому вопросу с Минэкономразвития и Ростуризмом. И в ситуации, когда постепенно начинают открываться границы, <...> по мере исправления ситуации с эпидемией туризм будет поэтапно восстанавливаться», — приводит его слова «Интерфакс».

Горин добавил, что представители авиационной отрасли ожидают поэтапное восстановление международного авиасообщения в III квартале.

«Когда это точно будет — июль, август или сентябрь, — непонятно», — уточнил он, подчеркнув, что такая неопределенность сказывается на работе туроператоров.

В конце мая российский премьер Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки за границу в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по возвращении в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет.

По данным Worldometer на 3 июня, в мире выявлено больше 6,4 млн случаев COVID-19, из них более 383 тыс. летальных. За всё время пандемии после инфекции выздоровели свыше 3 млн человек.

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