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Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что готов поддержать главу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову при выдвижении ее кандидатуры на пост руководителя региона.

Глава государства в среду, 3 июня, в режиме видеосвязи провел с Комаровой рабочую встречу. Путин отметил, что под ее руководством регион успешно развивается, а показатели впечатляют. В свою очередь, Комарова рассказала, что срок ее полномочий на посту главы ХМАО заканчивается в сентябре, однако она готова работать и в будущем, и спросила, поддержит ли ее президент.

«Всё это в целом дает вам основание претендовать на избрание в следующий раз на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу только пожелать вам успехов», — ответил Путин.

Комарова возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ с 2010 года. В сентябре 2015 года она была избрана губернатором большинством голосов регионального парламента.

2 июня Путин поддержал губернатора Тамбовской области Александра Никитина в намерении баллотироваться на новый срок. При этом президент отметил, что главе региона предстоит доказать жителям, что его действия являются верными, просчитанными и эффективными.

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