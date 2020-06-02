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Путин поддержал губернатора Тамбовской области в намерении баллотироваться

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Тамбовской области Александра Никитина в намерении баллотироваться на новый срок.

«Я уже сказал, что в соответствии с положительными тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите последние годы, причем по некоторым позициям с явным опережением средних показателей темпов по Российской Федерации, безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание», — сказал он.

Путин добавил, что Никитину предстоит доказать жителям Тамбовской области, что его действия являются верными, просчитанными и эффективными, а граждане, в свою очередь, отдадут свой голос на выборах в сентябре 2020 года.

Никитин возглавляет Тамбовскую область с 2015 года. В мае того года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, в сентябре — избран главой администрации области.

Ранее, 29 мая, Путин на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым поддержал его намерение баллотироваться на еще один срок.

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