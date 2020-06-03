Минтруд предложил повысить прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Министерство труда и социальной защиты разработало проект приказа, в соответствии с которым прожиточный минимум на душу населения в России в I квартале 2020 года предлагается увеличить на 2,2%. Соответствующий документ в среду, 3 июня, появился на официальном портале для публикации проектов нормативных актов.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2020 года на душу населения 10 843 рубля, для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль», — говорится в тексте проекта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года по отношению к IV кварталу 2019 года увеличилась на душу населения на 2,2%, для трудоспособного населения — на 1,9%, для пенсионеров — на 1,8%, для детей — на 3,3%.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. 1 июля в РФ пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Основном законе страны.

В частности, среди поправок есть закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.