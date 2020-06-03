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При возгорании в больнице им. Боткина в Петербурге не сработала пожарная сигнализация

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В момент возгорания в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге не сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом 3 июня сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы города.

Причина этого выясняется. Собеседник агентства уточнил, что она могла быть неисправной или же выключенной.

Пожар в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге произошел утром 3 июня. Сообщается, что около шести утра на втором этаже четырехэтажного корпуса загорелось постельное белье.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате происшествия от отравления продуктами горения погиб пациент 1981 года рождения.

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