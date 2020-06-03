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В больнице имени Боткина в Петербурге при пожаре погиб человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Пожар произошел в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, в результате происшествия погиб один человек. Об этом в среду, 3 июня, сообщил источник ТАСС.

По его словам, погиб пациент клиники. «В 05:50 мск на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит), произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв. м», — рассказал источник.

Пациент 1981 года отравился продуктами горения, спасти его жизнь не удалось. Причиной пожара в Боткинской больнице стало курение, отметил источник.

12 мая пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, очагом стал загоревшийся аппарат ИВЛ в отделении реанимации на шестом этаже больницы. По предварительной версии петербургских властей, причиной происшествия стало короткое замыкание.

В результате происшествия погибли пять человек — четверо мужчин и одна женщина. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК РФ).

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