Международный форум «Музейный гид» подвел итоги

Завершился международный форум «Музейный гид», который Фонд Потанина проводил в партнерстве с ИКОМ России в рамках фестиваля «Интермузей-2020» с 26 по 29 мая. Форум объединил ведущих деятелей сферы культуры, образования, благотворительности и медиа, которые обсудили наиболее актуальные вопросы развития музейного дела в глобальном контексте.

В форуме приняли участие представители 9 стран: России, Греции, Германии, Великобритании, Канады, США, Латвии, Франции, а также Австралии, которая была представлена на «Музейном гиде» впервые. Трансляции форума на сегодняшний день посмотрели более 10 тыс. человек. Все видеозаписи дискуссий будут доступны на сайте и в социальных сетях Фонда Потанина.

Деловая программа «Музейного гида» была разделена на несколько тематических блоков. В первый день форума эксперты поговорили о будущем музеев в контексте достижения целей устойчивого развития. Второй день форума был посвящен цифровой трансформации деятельности музея, а также изменившейся роли музея в онлайн-пространстве и медийном контексте. В рамках третьего дня участники сосредоточились на особенностях цифровой открытости и медиаграмотности в сфере культуры. В завершение форума были рассмотрены вопросы взаимодействия музеев с научными институциями и развития партнерских связей в музейном сообществе.

Своей экспертной позицией по этим и другим темам поделились: генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный секретарь сети европейских музейных ассоциаций (NEMO) Юлия Пагель (Германия), директор Международного консалтингового агентства Tom Fleming Creative Consultancy Том Флеминг (Великобритания), директор отдела цифровых медиа MoMA Шэннон Дарроу (США), директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара (Санкт-Петербург), директор Музея Бориса Ельцина Дина Сорокина (Екатеринбург), арт-терапевт и куратор Национального музея современного искусства Элизабет Иоаннидес (Греция), главный специалист по опыту взаимодействия Австралийского центра движущегося изображения Себ Чен (Австралия) и другие.

Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева отметила: «В условиях кризиса мы стали особенно четко осознавать роль музеев в нашей жизни. Современный музей – это уникальный общественный центр, где коллекции не живут сами по себе, а взаимодействуют с сообществом. Музеи дают нам возможность, опираясь на опыт прошлого, размышлять, формировать собственное мнение и передавать общие смыслы, говорить на одном языке. Во многом именно это и определяет, каким будет завтрашний день. Я надеюсь, что мы сможем сохранить это новое, сформировавшееся у нас понимание, и продолжить профессиональный диалог о будущем музея за пределами форума».

В этом году фестиваль «Интермузей – 2020» был посвящен теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и сконцентрирован в целом на традиционной культуре и культурной памяти. В конкурсную программу фестиваля была включена специальная номинация Фонда Потанина на лучший волонтерский проект музея.

Победителем в номинации стала Набережночелнинская картинная галерея с проектом «Картинка с солнцем внутри», в рамках которого 6 человек с особенностями здоровья примерили на себя новую социальную роль – стали экскурсоводами, и провели более 30 экскурсий по выставке художника графика Александра Халдеева. Победитель получит грант от Фонда Потанина в размере 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие волонтерской деятельности.