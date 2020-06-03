Не любит председатель ЦИК Элла Памфилова горе-экспертов. Не раз уличала их во лжи. Вот и на недавнем заседании вердикт был жестким: мол, делить их мнение надо на десять.

Как писал поэт, «радость ползет улиткой. У горя бешеный бег». Критика подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию звучала последние три месяца и справа, и слева. Желая расставить четкие правовые и информационные акценты, эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подготовили несколько докладов, весьма убедительно подтвердивших, что наша конституционная реформа прочно опирается на международный опыт, рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. Поправки прошли широкое общественное обсуждение, свое мнение о них высказали обе палаты парламента, законодательные собрания всех субъектов, заключение Конституционного суда развеяло все оставшиеся сомнения. Однако итоговое решение впереди, оно – за гражданами страны, которые и являются, как сказано в неприкосновенной главе Основного закона, «носителем суверенитета и единственным источником власти». И как говорят данные недавнего опроса ВЦИОМ, информированность россиян о поправках растет (93%), более 60% опрошенных готовы эти поправки поддержать.

Однако «горе-эксперты», особенно из организации «Голос», здравые доводы упорно не слышат. Горе оно в данном случае не от ума. Видимо, не могут смириться с тем, что обновленная Конституция усиливает суверенитет нашего государства, его институты, экономику и социальную сферу, гражданское общество. А сильным государством манипулировать практически невозможно, на нет сводится механика «цветных революций» и майданов. Такой расклад, естественно, не может устраивать геополитических партнеров России и их подручных «экспертов», обученных дискредитации процессов волеизъявления и любых новаций вообще.

Торпедирование поправок, поливание грязью членов рабочей группы, издевки над системой общественного контроля, которая показала свою востребованность и эффективность за последние годы… Методы нехитрые, но подлые. Теперь злопыхатели подвергают сомнению дату голосования, меры предосторожности для граждан, которые будут применены.

То, что решение о назначении голосования предельно выверена, каждый мог убедиться лично. В ходе трансляции видеоконференции президента с председателем ЦИК, главой Роспотребнадзора и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, не раз подчеркивался приоритет сохранения жизни и здоровья граждан. Ради этого и была перенесена первоначальная дата голосования. С учетом этого важного обстоятельства определялась дата новая. «Нам всем вместе удалось решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию», - отметил президент и заслушал мнения всех участников совещания.

Прежде чем подписать Указ, президент убедился в готовности избирательной системы, мерах обеспечения здоровья граждан. Все участники голосования получат средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), будут предложены одноразовые ручки. Члены избиркомов пройдут тестирование на коронавирус. На входе участков будет измеряться температура. Элла Памфилова считает, что прийти на участок будет безопаснее, чем сходить в магазин. Чтобы избежать очередей и скопления людей на участках, она предложила проводить голосование в течение нескольких дней. Все формы голосования – на участках и вне их – будут осуществляться при тотальном общественном наблюдении, чтобы исключить любые злоупотребления.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила: удалось избежать взрывного роста инфекции, снижены темпы прироста заболевших. Во многих регионах появились основания для снятия ограничений, есть уверенность, что к концу июня риски уменьшатся, и голосование пройдет в безопасном режиме.

Снова сошлюсь на данные «Независимого общественного мониторинга», знакомящие с опытом проведения выборов ряда стран на входе из пандемии и выходе из нее (Южная Корея, Франция). Отмечу, что предлагаемые рекомендации Роспотребнадзора куда более основательные. Не зря созданная в СССР санитарно-эпидемиологическая служба признавалась самой лучшей в мире. Традиции живы и переданы в новое тысячелетие.

После рекомендаций главы Роспотребнадзора, президент согласился с тем, что 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения голосования. С юридической точки зрения дата безупречна, как раз 30 суток с момента объявления, есть повод осуществить последние приготовления к плебисциту.

Все под контролем. Как известно, федеральная и региональные общественные палаты получили уже более 150 тысяч заявок от общественных организаций, политических партий и граждан о желании стать наблюдателями. Прием заявок продолжается.

Скептиков и горе-экспертов, которые привыкли оглядываться на запад, Э.Памфилова пригласила записываться в наблюдатели. Быть в гуще процесса продуктивнее, хотя и труднее, чем плевать вслед уходящему поезду. Не сомневаюсь, что предложение главы ЦИК воспримут далеко не все. Поскольку ЦИК работает в интересах наших граждан, а некоторые критики реформы, прежде всего, на тех, кто заказывает их фальшивую музыку.

Автор — кандидат исторических наук, директор благотворительной организации «Право и порядок»

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