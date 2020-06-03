Верховный суд Башкирии оправдал двух осужденных за изнасилование коллеги экс-полицейских

Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших сотрудников полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, ранее осужденных за изнасилование дознавательницы в отделе полиции Уфы. Об этом 3 июня сообщил адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.

«Верховный суд Республики Башкортостан оправдал Матвеева и Галиева за отсутствием состава преступления. Павлу Яромчуку, которому ранее районным судом было назначено шесть лет лишения свободы, смягчили приговор до четырех лет лишения свободы», — приводит его слова «РИА Новости».

В конце октября 2018 года 23-летняя сотрудница уфимской полиции, работавшая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны троих коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под арест. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

26 декабря 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил Матвеева и Галиева к семи годам лишения свободы, Яромчука — к шести годам.