Первый отремонтированный по нацпроекту объект сдали в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле приняли первую дорогу, которую отремонтировали в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области. Речь идет об участке, который находится на улице Красных Зорь в Тагилстроевском районе города.

Дорогу осмотрела комиссия во главе с главой города Владиславом Пинаевым. По словам градоначальника, ремонт таких маленьких участков является логическим заключением ремонта целой сети путепроводов. Он подчеркнул, что в первую очередь в эксплуатацию сдаются именно небольшие участки дороги, чтобы позже подрядчик приступил к «более серьезным объектам». Сейчас это улицы Кулибина и Фестивальная.

Планируется, что к 2024 году городская улично-дорожная сеть будет приведена в такое состояние, что жители смогут спокойно передвигаться, сказал Пинаев, слова которого приводит ТагилСити.ру. Он также напомнил, что Нижний Тагил может получить дополнительное финансирование на ремонт дорог в размере 125 млн рублей.

В рамках нацпроекта работы проводятся на дороге к санаторию «Сосновый бор», Кирова, Фестивальной, Алтайской, Юности, Свердлова, Тагильской, Кулибина, Шевченко, Красных Зорь и Геологов. На некоторых уже уложили асфальт и установили бордюрный камень, а на некоторых только снимают старое покрытие. В этом году в рамках нацпроекта отремонтируют 23 объекта. Все работы обойдутся в 626 млн рублей.

В начале мая сообщалось, что для Нижнего Тагила закупят оборудование для автоматической станции контроля за загрязнением воздуха. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Экология», стоимость контракта оценивается в 7 млн рублей.