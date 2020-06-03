Дитрих рассказал о сроках завершения реконструкции вокзала в Петрозаводске

Реконструкция вокзального комплекса в Петрозаводске должна завершиться в III квартале 2020 года. Об этом в среду, 3 июня, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

Министр отметил, что в настоящее время активно ведутся работы по реконструкции, в данный период строятся два досмотровых павильона, а также идет отделка бизнес-зала.

Дитрих добавил, что уже завершен ремонт вокзальных помещений, в том числе билетно-багажного центра, санитарных комнат, залов ожиданий и кассовых залов. Кроме того, на вокзале установили лифт для маломобильных групп населения, передает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что уже закончена реконструкция первой платформы. При этом сейчас идет реставрация ротонды и облицовка металлического каркаса шпиля.

В 2018 году пресс-служба правительства Карелии сообщила, что вокзальный комплекс в Петрозаводске планируют сделать «умным» при помощи современных технологий после завершения работ по реконструкции.

Отмечалось, что кроме работ по реконструкции будет применена новая специально разработанная программа, которая позволит передавать визуальную информацию на разных языках мира — от финского до китайского.