Суда «Седов» и «Паллада» зашли во Владивосток после кругосветного плавания

Фрегат «Паллада» и барк «Седов» прибыли во Владивосток после кругосветного плавания, совершенного в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду, 3 июня, сообщает пресс-служба Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза).

«Они уже прошли Русский мост, теперь ведется оформление документов. Торжественная церемония встречи судов начнется в 13:00 (6:00 мск)», — цитирует ТАСС сообщение своего источника в учебном заведении.

Сообщается, что торжественная встреча экипажей судов пройдет при участии представителей региональных властей. Во время мероприятия будут соблюдены все меры безопасности для сведения к минимуму риска заражения коронавирусом.

Как отметили в пресс-службе Дальрыбвтуза, фрегат «Паллада», принадлежащий университету, с начала экспедиции и до момента захода в конечный пункт назначения — Владивосток, преодолел 26 тыс. морских миль.

«Прошел Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды пересек экватор, посетил порты Апиа (Самоа), Папеэте (Таити), Вальпараисо (Чили), Ушуайя (Аргентина), Кейптаун (ЮАР), Сингапур», — уточнили в вузе.

«Паллада» отчалила из Владивостока 1 ноября 2019 года в рамках уникальной кругосветной экспедиции парусного флота Росрыболовства «Паруса мира». Барки «Седов» и «Крузенштерн» отправились из Калининграда 8 декабря 2019 года.

Впервые в истории три парусника флота встретились в районе Фолклендских (Мальвинских) островов и приняли участие в совместной 200-мильной регате. На них проходили практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства.

Так как суда вышли в плавание из пунктов отправления еще до того, как мир охватила пандемия коронавируса, их экипажу пришлось несколько изменить маршруты движения. Так, а начале апреля «Седов» после пополнения топлива на острове Маврикий исключил из дальнейших планов заход в индийский Мумбай и вьетнамский Хошимин. «Паллада» же избежала дозавправки топлива в Порт Луи островного государства и сразу направилась в Сингапур.