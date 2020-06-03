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Названа причина смерти 30-летнего актера из «Сумерек»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Fenton
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Актер фильма «Сумерки» Грегори Тайри Бойс скончался от передозировки наркотиков вместе со своей девушкой. Об этом в понедельник, 1 июня, The Hollywood Reporter сообщили в коронерской службе.

Тела Бойса и его девушки Натали Адепою обнаружили в середине мая в квартире артиста в Лас-Вегасе. Экспертиза показала, что смерть наступила 13 мая в результате отравления кокаином и фентанилом. На комоде рядом с погибшими полицейские нашли белый порошок. Признаков насильственной смерти экспертиза не выявила, пишет «Федеральное агентство новостей».

Бойсу было 30 лет, его подруге — 27. Актер сыграл роль Тайлера Кроули в первом фильме по мотивам книги Стефани Майер «Сумерки». Также он снялся в короткометражке «Апокалипсис», отмечает телеканал «360».

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