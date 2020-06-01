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Американский художник Христо Явашев умер в Нью-Йорке

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Фото: TASS/EPA
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Американский художник и скульптор Христо Явашев умер в Нью-Йорке 31 мая. Об этом 31 мая сообщается на сайте Явашева и его покойной супруги и соавтора Жанны-Клод де Гийебон.

Художник болгарского происхождения Христо Владимиров Явашев, который был одним из самых известных и наиболее успешных представителей жанра ленд-арт, умер от естественных причин в воскресенье, 31 мая, в своем доме в Нью-Йорке, пишет «Москва 24». Ему было 84 года, пишет RT.

Явашев получил известность как «виртуоз обертки», в которую он упаковывал известные объекты. Среди его произведений — «Обернутый Рейхстаг» в Берлине, «Ворота» в Центральном парке Нью-Йорка, «Завешанная долина» в Колорадо, пишет «Газета.ру».

Самую яркую работу художник создал в Майами 35 лет назад. Вместе с женой Христо окружил 11 необитаемых островов миллионами квадратных метров розовой полипропиленовой ткани так, что острова стали выглядеть как гигантские лилии в тропическом солнечном свете, пишет сайт kp.ru.

Последняя задуманная Явашевым работа «Обернутая Триумфальная арка» будет создана в Париже в соответствии с планом художника 18 сентября – 3 октября 2021 года.

Христо Явашев родился в 1935 году в болгарском городе Габрово. Последние 56 лет художник жил в Нью-Йорке.

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