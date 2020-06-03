Вспышку на Солнце объяснили новым циклом активности

Доцент факультета физики ВШЭ Андрей Садовский в эфире НСН во вторник, 2 июня, объяснил недавнюю вспышку на Солнце новым циклом активности.

По его словам, произошедшую 29 мая вспышку на Солнце специалисты ожидали давно, и она свидетельствует о запоздавшем начале нового цикла. Он отметил, что М-класс — не самая мощная вспышка, в отличие от Х-класса.

«Если вспышки М-класса идут по нарастающей от М1 до М10, то Х-класс бывает и 20, и 30. Ничего с Землей при этом не происходит. Так что М-класс — это мощная вспышка, но не настолько мощная, чтобы чему-то угрожать», — отметил ученый.

Садовский подчеркнул, что влияние солнечных вспышек на погоду не изучено, но добавил, что вспышка может привести к магнитной буре.

«Солнце никто предсказать не может. Но, скорее всего, это начало нового цикла активности, и дальше будет больше вспышек, больше пятен. Могут быть и более мощные вспышки. Ничего особенного в этом нет, каждые 11 лет это всё повторяется», — заключил Садовский.

Солнечный цикл длится примерно 11 лет, последний максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году. Последний раз серия мощных вспышек на Солнце была зафиксирована в сентябре 2017 года, пишет «Москва 24».