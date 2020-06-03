В Подмосковье нашли места обитания краснокнижных птиц

В Московской области на территории проектируемого природного парка «Журавлиный край» нашли место обитания пары краснокнижных крупных кроншнепов. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба регионального Министерства экологии.

В ведомстве уточнили, что эти редкие кулики занесены в Красную книгу России и Красную книгу области. Обнаружили редких птиц специалисты природоохранного фонда «Верховье» во время обследования территории парка, отмечает телеканал «360».

Кроме кроншнепов, экологи заметили нескольких краснокнижных ужей и растений, среди которых мох неккера перистый и небольшая лесная орхидея гудайера ползучая.

Как пишет РИАМО, ранее на территории природного парка выявили серых сорокопутов, которые находятся в Красных книгах России и Московской области. На территории области насчитывается всего около 100 пар этих птиц.

Природный парк «Журавлиный край» находится на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов. Планируемая площадь составит около 75 тыс. га. В Подмосковье это будет самая большая особо охраняемая природная территория.

14 мая сообщалось, что в Рузе в Московской области обнаружили грибы и цветы, занесенные в Красную книгу России и области. Речь идет о цветах-эфемероидах и грибах саркосома шаровидная.