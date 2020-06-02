Агрегаторы такси заявили о постепенном росте спроса на поездки

Сервисы заказа такси «Ситимобил», «Везет» и Gett во вторник, 2 июня, сообщили о том, что спрос на их услуги вырос после сокращения числа заказов в марте и апреле.

«Сервис заказа такси «Ситимобил» восстановил объем поездок на 90% от докоронавирусного периода (средние значения марта до введения пропускного режима в Москве и режима повышенной готовности в других регионах). Некоторые города (Краснодар, Уфа) достигли нового рекорда по числу поездок в неделю», — цитирует ТАСС заявление компании.

В пресс-службе Gett журналистам информагентства рассказали, что после ослабления ограничительных мер в Москве, 1 июня количество заказов выросло на 40%. В компании отметили, что преждевременно делать выводы, но предположили постепенное и линейное восстановление спроса на такси так, как это происходит и в других странах.

Представители компании «Везет» поделились данными о том, что в мае поездок на такси стало больше в среднем на 37% по всей стране.

«Даже в Москве, несмотря на все еще достаточно жесткие ограничения, люди стали заказывать такси чаще в два раза, чем в апреле. Быстрее всего баланс поездок восстанавливается в Красноярске (99%), Казани (92%), Майкопе (90%), Пензе (71%)», — сообщили в пресс-службе «Везет».

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня возобновили работу непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания, частично началась деятельность сферы услуг.

При этом в городе ужесточается масочный режим. Кроме того, в Москве продолжает действовать система цифровых пропусков, которые необходимо оформлять при поездках на транспорте, в том числе на такси.

На постепенные послабления, в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу, идут и остальные регионы страны.