Прямой эфир

В Афганистане в одной из мечетей прогремел взрыв

0
Фото: REUTERS/Omar Sobhani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Афганистана городе Кабул в одной из мечетей прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал Tolo News во вторник, 2 июня.

В результате взрыва в мечети в районе Вазир-Акбар-Хан пострадали три человека, включая имама Мохаммада Аяз Ниязи. Согласно заявлению министерства внутренних дел страны, взрыв произвел террорист-смертник.

Ранее во вторник взрыв произошел в провинции Кундуз.

У обочины дороги установили взрывное устройство, которое сработало при приближении автомобиля с рабочими. В результате инцидента погибли семь человек, еще шестеро ранены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в результате взрыва в ЛНР
Взрыв прогремел на территории предприятия в Алма-Ате

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020