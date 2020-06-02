В Афганистане в одной из мечетей прогремел взрыв

В столице Афганистана городе Кабул в одной из мечетей прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал Tolo News во вторник, 2 июня.

В результате взрыва в мечети в районе Вазир-Акбар-Хан пострадали три человека, включая имама Мохаммада Аяз Ниязи. Согласно заявлению министерства внутренних дел страны, взрыв произвел террорист-смертник.

Ранее во вторник взрыв произошел в провинции Кундуз.

У обочины дороги установили взрывное устройство, которое сработало при приближении автомобиля с рабочими. В результате инцидента погибли семь человек, еще шестеро ранены.