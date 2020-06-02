РПЛ опубликовал календарь оставшихся туров чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) во вторник, 2 июня, опубликовала на своем официальном сайте расписание оставшихся туров сезона-2019/20.

«(Сезон. — Ред.) Российской премьер-лиги-2019/20 возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов»–«Ахмат». Последний тур состоится 22 июля», ― отмечает пресс-служба.

Также 19 июня пройдет матч между «Сочи» и «Ростовом», а 20 июня ― между ЦСКА и «Спартаком».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Из 30 запланированных туров было проведено 22.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить игры РПЛ с 21 июня. Вместе с тем матчи возобновленного чемпионата до конца сезона будут проходить без зрителей.

Сезон РПЛ должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен. Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

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