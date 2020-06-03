Окно в деревню: банки могут получить господдержку за офисы на селе

Центробанк предложил правительству поддержать кредитные организации, которые оказывают финансовые услуги в небольших населенных пунктах. Об этом «Известиям» сообщил представитель регулятора . В Минфине заявили, что также прорабатывают инициативы, связанные с повышением доступности таких сервисов на удаленных территориях. Несмотря на развитие дистанционных услуг, важно и личное взаимодействие с клиентами, особенно пенсионного возраста, считают в крупнейших банках. По мнению экспертов, проблему обострили связанные с коронавирусом карантинные меры.

Сокращаешь — развивай

Банк России направил в правительство предложения, призванные расширить сеть предоставления финансовых услуг в малых и сельских населенных пунктах на приоритетных геостратегических территориях. При этом инициатива подразумевает возможность оказания господдержки кредитным и некредитным организациям, рассказали «Известиям» в ЦБ. Возмещать затраты на расширение сети могут в том случае, если они не окупились, говорилось ранее в годовом отчете регулятора.

Минфин также совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает предложения, которые касаются расширения сети оказания финуслуг в малых и сельских пунктах, заявили «Известиям» в ведомстве . В правительстве оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, получили ли там предложения ЦБ и успели ли их рассмотреть.

Стоимость открытия полноценного отделения банка может превышать 5 млн рублей, а мини-офиса, которого было бы достаточно в селе, — 1–1,5 млн , оценил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. По его подсчетам, господдержка не должна превысить 1 млн рублей на отделение, распределенного в течение первых двух лет работы точки. Эксперт считает, что активное развитие ждет и агентские сети: оказание финуслуг через представителя банка в отделении «Почты России», в сельском совете или местном магазине .

Окно в деревню Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Банке России действует рабочая группа по повышению финансовой доступности, в которую входят в том числе крупнейшие кредитные организации с госучастием и федеральные органы исполнительной власти , подчеркнули в ЦБ. В регуляторе отметили: несмотря на общее сокращение сети присутствия финансовых организаций, вызванное среди прочего переходом к онлайн-услугам и оптимизацией, банки — участники рабочей группы не только сохранили, но и развивали доступность финансовых услуг в малых населенных пунктах на отдаленных территориях. Количество подразделений кредитных организаций в 2019 году снизилось на 2,7%, при этом проникновение финансовых услуг увеличилось более чем на 35% благодаря их предоставлению в отделениях почтовой связи, говорится в годовом отчете ЦБ.

На 1 июня 2020 года в России действовало почти 30 тыс. территориальных отделений банков, в том числе головных, дополнительных, операционных и кредитно-кассовых офисов, следует из статистики Банка России . При этом в Москве располагается больше подразделений, чем в некоторых федеральных округах, например в Дальневосточном и Северо-Кавказском (2662, 1902 и 818 офисов соответственно). Тренд на сокращение офисов сохраняется с 2013 года, когда их количество превышало 43 тыс.

Агент в магазине

По всей стране действует более 19 тыс. точек обслуживания Почта Банка. Более чем в 6 тыс. сельских населенных пунктов расположены точки обслуживания банка, где можно получить базовые услуги — открыть сберегательный счет или вклад, выпустить карту, оставить заявку на получение кредита или перевод пенсии , рассказали в Почта Банке. Более чем в 25 тыс. поселков в почтовых отделениях можно снять наличные через специальные POS-терминалы. Первый зампред правления Почта Банка Георгий Горшков отметил, что для эффективной и рентабельной работы в глубинке кредитным организациям важна господдержка: она дала бы мощный стимул распространению финансовых услуг в отдаленной местности.

Окно в деревню Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Свыше 7,6 тыс. офисов Сбербанка находится в селах и поселках городского типа, а с 2019 года наиболее востребованные услуги предоставляются через партнеров в торговых точках , рассказали «Известиям» в кредитной организации. Более чем в 3,5 тыс. сельских магазинов можно снять наличные, более чем в 1 тыс. — оплатить ЖКХ, а в 2020 году перечень услуг будет расширяться.

В пилотном проекте по снятию наличных на кассах участвуют «Ак Барс» и Промсвязьбанк. В «Открытии», «Зените» и ДОМ.РФ этот сервис планируют реализовать в перспективе, сообщили «Известиям» в кредитных организациях.

Возможность получать консультации без поездки в более крупные города важна, несмотря на постепенный переход в онлайн-каналы взаимодействия с клиентами , считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он считает, что проект ЦБ мог бы повлиять на сохранение большего числа отделений банков в селах.

Реалии века

Под представительством банка можно понимать не только традиционный офис, но и банкоматы, терминалы самообслуживания, услуги доставки , напомнил директор по развитию розничных продаж УБРиР Денис Бабушкин. Он добавил, что даже если банк закрывает отделение на какой-то территории, то обычно переводит клиентов на дистанционное обслуживание через интернет.

Окно в деревню Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Вне банка можно оформить даже ипотеку, в том числе в офисе агентства недвижимости. По такой модели действует, например, Абсолют Банк: цифровая платформа позволяет партнерам-застройщикам быстро получать решение по заявке, для обслуживания займа клиенту нужен только интернет-банк, рассказали в кредитной организации.