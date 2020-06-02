Прямой эфир

Студенты в Астрахани создали десерты с коллагеном из рыбы

0
Фото: Астраханский государственный технический университет/astu.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студенты Астраханского технического государственного университета (АГТУ) разработали десерты на основе коллагена из рыбьего сырья, сообщается на сайте образовательной организации во вторник, 2 июня.

Грош ценник: россияне переходят на более дешевые продукты
Производители и ритейлеры переориентируются под новые запросы покупателей

Новый отделочный полуфабрикат используется для поверхностей муссовых и кремовых кондитерских изделий. Уникальность зеркальной глазури заключается в высокой отражающей способности благодаря акваколлагену и желатину.

«Именно структурообразователь белковой природы на основе коллагена позволяет создать привлекательную поверхность десертов, в которой предметы отражаются как в зеркале», — отмечается в сообщении.

Кроме того, акваколлаген хорошо усваивается организмом, не имеет запахов и примесей, а также позволяет поддержать молодость и здоровье, отмечают исследователи.

Было запатентовано четыре вида десертов: «Ягодное желе с рыбным желатином», ягодное желе «Компоте», «Кондитерская желейная глазурь» и «Яблочно-смородиновый самбук с рыбным желатином».

В разработке десертов участвовали бакалавры, магистры и аспиранты АГТУ. Новизна технических решений подтверждена патентами на изобретение.

19 мая ученые из испанского Университета Наварры выяснили, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток организма.

Ультраобработанными продуктами считаются колбасы, котлеты из бургеров, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, газированные напитки и десерты. Употребление такой еды сокращает концевые участки хромосом — теломеры. Они могут укорачиваться с возрастом из-за естественных процессов, происходящих в организме, но продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт предсказал рост потребности в здоровом питании после пандемии
Более 75% россиян не могут контролировать свое желание перекусить

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020