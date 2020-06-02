Студенты в Астрахани создали десерты с коллагеном из рыбы

Студенты Астраханского технического государственного университета (АГТУ) разработали десерты на основе коллагена из рыбьего сырья, сообщается на сайте образовательной организации во вторник, 2 июня.

Новый отделочный полуфабрикат используется для поверхностей муссовых и кремовых кондитерских изделий. Уникальность зеркальной глазури заключается в высокой отражающей способности благодаря акваколлагену и желатину.

«Именно структурообразователь белковой природы на основе коллагена позволяет создать привлекательную поверхность десертов, в которой предметы отражаются как в зеркале», — отмечается в сообщении.

Кроме того, акваколлаген хорошо усваивается организмом, не имеет запахов и примесей, а также позволяет поддержать молодость и здоровье, отмечают исследователи.

Было запатентовано четыре вида десертов: «Ягодное желе с рыбным желатином», ягодное желе «Компоте», «Кондитерская желейная глазурь» и «Яблочно-смородиновый самбук с рыбным желатином».

В разработке десертов участвовали бакалавры, магистры и аспиранты АГТУ. Новизна технических решений подтверждена патентами на изобретение.

19 мая ученые из испанского Университета Наварры выяснили, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток организма.

Ультраобработанными продуктами считаются колбасы, котлеты из бургеров, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, газированные напитки и десерты. Употребление такой еды сокращает концевые участки хромосом — теломеры. Они могут укорачиваться с возрастом из-за естественных процессов, происходящих в организме, но продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.