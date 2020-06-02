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Озеру Асликуль в Башкирии грозит обмеление

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Ученые-экологи обеспокоены падением уровня воды в крупнейшем в Башкирии озере Асликуль, площадь которого превышает 22 кв. км. Так, уровень воды к июню 2013 года снизился на 103 см, а в период с 2013 по 2019 год он упал еще на 83 см. Кроме того, высыхают прибрежные родники и заболоченные участки, а само озеро зарастает камышами. Речка Шарлама до Асликуля теперь не доходит и не подпитывает.

Как поясняет ИА «Башинформ», по береговой линии Асликуля, длина которой более 21 км, в него впадает порядка 10 мелких родников, среди которых — уникальный сульфатно-кальциевый источник «Гульбика чишмэсе». Если нет обильных дождей, родники не могут обеспечить пополнение запасов воды.

Эксперты считают, что плачевное состояние озера нельзя объяснить только цикличностью спадов и подъемов уровня воды. Большое влияние оказывают антропогенные факторы. Так, уплотнение дорожного полотна с юго-западной стороны Асликуля привело к высыханию некоторых родников. Талые воды оказались искусственно отсечены от водоема.

Сохранить озеро, по мнению экологов, может прекращение процесса уплотнения почвы вокруг водоема, обустройство минерализованных полос, посадка деревьев в прибрежной зоне, создание естественных полос для задержания снега.

В середине апреля сообщалось, что на Асликуле заметили более 600 особей водоплавающих птиц. К водоему прилетели гуси, утки и лебеди и устроились нам на предстоящий теплый сезон.

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