Европу и Карелию свяжут новые туристические маршруты

В Карелии откроют несколько туристических маршрутов, которые свяжут республику с некоторыми странами Европы. Об этих планах говорится в индивидуальной программе социально-экономического развития Карелии в 2020–2024 годах.

Так, речь идет о создании круизного туристического маршрута от побережья Норвегии до Архангельска и Петербурга, который пройдет по Беломорско-Балтийскому каналу. До конца года власти Карелии и Министерство транспорта России должны направить в правительство России свои предложения по развитию Беломорско-Балтийского канала.

Совместно с Финляндией планируется разработать маршруты по различным направлениям. На этот проект должны направить около 500 млн рублей. В программу включены реконструкция автомобильных и железных дорог, а также развитие водного транспорта и многое другое, пишет ИА «Карелinform».

28 мая сообщалось, что с 30 мая в горном парке «Рускеала» в Карелии начали принимать туристов. Правда, пока в ограниченном формате — не более 300 человек. Для групп действует ограничение — не более 10 человек.