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В Подмосковье механик сжег автомобили после отказа платить за ремонт

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Фото: МВД РФ
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В подмосковном Солнечногорске мужчина отремонтировал четыре автомобиля, но, не получив денег за работу, поджег их. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова.

Заявление о сгоревших автомобилях поступило от владельца транспортных средств. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 37-летний местный житель. Мужчина пояснил, что поджег транспортные средства, так как не получил от заявителя денег, обещанных ему за работу по ремонту этих автомашин», — рассказала Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне в Кургане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге 13 автомобилей в автосалоне. Предварительный ущерб составил более 18 млн рублей. Злоумышленник не смог объяснить причину своего поступка.

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