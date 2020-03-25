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В Волгограде в суд направлено дело о поджоге дома губернатора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовные дела, одним из эпизодов которых является поджог дома губернатора Волгоградской области, поступили в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Обвиняемыми по ним названы Дмитрий Ушаков, Иван Железняков и Виталий Семисотнов, сообщила в среду, 25 марта, объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Фигуранты обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, а также в поджоге автомобиля и покушении на уничтожение дома. «Органами следствия указанные лица обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предпринимателя с целью его устрашения и побуждения к возврату долга. Кроме того, они обвиняются в поджоге чужого автомобиля и покушении на умышленное уничтожение чужого домовладения», — цитирует сообщение ТАСС .

По словам источника в полиции, поджог дома произошел в 2016 году и стал одним из эпизодов, по которым обвинили трех фигурантов.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные пытались поджечь стену дома, которым пользовался губернатор и его родственники.

Следователи СК в Волгоградской области возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 («умышленное повреждение чужого имущества путем поджога») и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 («покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности») УК РФ.

В ходе расследования была установлена причастность к поджогу участников преступной группы, лидером которой был бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и Музраева.

Позднее обвинение было переквалифицировано, а 11 июня прошлого года суд отправил Музраева и Зубкова в СИЗО, вину фигуранты дела не признали.

В феврале суд арестовал обвиняемого в поджоге здания Никулинского суда Москвы Руслана Ибрагимова. Под стражей он пробудет до 6 апреля.

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