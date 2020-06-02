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Turkish Airlines возобновит международные рейсы с 18 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпания Turkish Airlines с 18 июня возобновит международные рейсы, сообщает телеканал CNN Türk во вторник, 2 июня.

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Самолеты перевозчика начнут летать из 16 европейских городов в 14 пунктов страны. Кроме того, с 8 июня возобновятся полеты на внутренних рейсах из Стамбула в 34 города.

Отмечается, что сотрудники аэропорта в Стамбуле будут измерять температуру пассажиров, следить за соблюдением безопасной дистанции, а также дезинфицировать багаж путешественников с помощью ультрафиолетовых ламп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая во время заседания правительства рассказал об отмене запрета на междугородние поездки в стране с 1 июня.

Кроме того, с первого дня лета откроются пляжи и национальные парки, начнут работать рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны, рассказал турецкий лидер.

21 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти Турции надеются на возобновление авиасообщения с Россией с середины июля.

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