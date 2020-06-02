Заслуженный пилот России допустил возобновление полетов за рубеж в июле

Вылеты за границу могут возобновиться в России уже с 15 июля. Об этом заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин заявил во вторник, 2 июня, комментируя предположение гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова о том, что компания начнет выполнять международные рейсы в августе-сентябре.

Базыкин отметил, что участвует в обсуждениях на уровне МИД, поэтому в курсе ситуации. «Это они так, с запасиком берут август, но я думаю, что на самом деле пораньше немножко», — цитирует эксперта URA.ru.

По словам пилота, если полеты за рубеж не возобновятся летом, «можно уже и не начинать летать», поскольку финансовое положение авиаперевозчиков очень сложное — они используют самолеты по схемам лизинга, а стоимость машин превышает миллиард рублей, подчеркнул он. За время простоя эти платежи никто не отменял, передает НСН.

Ранее в этот же день совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высказал мнение, что международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре, передает RT. Он считает, что снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет происходить в несколько этапов. Сначала разрешат полеты в СНГ, а потом и в другие страны, уточняет «Ридус».

Пассажирские перевозки между странами в России прекратились 27 марта. Исключения составляли вывозные рейсы с туристами, сообщает телеканал «360».

В конце мая российский премьер Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки за границу в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по возвращении в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.