Санкт-Петербург прошел сезон гриппа и ОРВИ без единой смерти

В Санкт-Петербурге в этом сезоне не было зафиксировано ни одного летального исхода от гриппа и ОРВИ, передает 2 июня «Интерфакс Северо-Запад» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

«В текущем году смертей от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 26 мая, кандидат медицинских наук Елизавета Смородинцева сообщила о завершении сезонной эпидемии гриппа в России. По ее словам, ограничительные мероприятия повлияли не только на распространение новой коронавирусной инфекции, но и гриппа и ОРВИ.

В конце апреля сотрудник НИИ сообщала, что ситуация по гриппу в стране была признана эпидемической в конце января – начале февраля, а именно — на неделе с 27 января по 2 февраля.

Также в апреле в управлении Роспотребнадзора по Москве отмечали, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице спокойная.