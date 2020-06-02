Минобороны начинает клинические испытания вакцины от коронавируса
Минобороны начинает клинические испытания вакцины. Исследовать препарат от COVID-19 будут в 48 центральном научно-исследовательском институте. Добровольцами выступили 50 человек. 3 июня первая группа прибудет для подготовки к эксперименту.
Минобороны начинает клинические испытания вакцины. Исследовать препарат от COVID-19 будут в 48 центральном научно-исследовательском институте. Добровольцами выступили 50 человек. 3 июня первая группа прибудет для подготовки к эксперименту.