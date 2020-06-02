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Мужчина сжег 13 автомобилей в автосалоне в Кургане

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Фото: СК РФ
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В Кургане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге 13 автомобилей в автосалоне. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня. В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о поджоге 13 машин на открытой охраняемой стоянке автосалона. Предварительный ущерб превысил 18 млн рублей, пишет REGNUM.

Действия поджигателя попали в объективы камер видеонаблюдения. На записи зафиксировано, как мужчина в кепке поливает из предмета, похожего на канистру, стоящие в ряд автомобили и потом кидает в них, вероятнее всего, горящие спички.

Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что им оказался неоднократно судимый безработный житель села Кетово. Задержанный не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка, отмечает телеканал «Звезда».

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

14 мая сообщалось, что полиция в Костромской области задержала сотрудника ювелирного завода «Красносельский ювелирпром», подозреваемого в поджоге предприятия с целью сокрытия недостачи.

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