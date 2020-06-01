Совфед предложил правительству ввести страхование по потере работы

Совет Федерации (СФ) в понедельник, 1 июня, предложил правительству России ввести страхование для работников на случай потери работы. Проект постановления оказался в распоряжении «РИА Новости».

Как сообщает информагентство, СФ рекомендовал правительству рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство России в части установления в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения объемов софинансирования из федерального бюджета мероприятий, направленных на оказание поддержки малообеспеченным семьям с детьми на основании социального контракта.

Парламентарии рекомендовали также рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из федерального бюджета регионам на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Ранее в этот же день министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в III квартале 2020 года будет наблюдаться рост числа безработных среди граждан. Предстоящий период, по его словам, будет наиболее сложным для рынка труда.

В конце мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством по состоянию рынка труда заявил о необходимости повышенного внимания к проблеме безработицы со стороны власти.

Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят вины глав регионов в росте безработицы на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России.

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