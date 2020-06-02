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Индейский клинч: как медсестра спасает свою общину от эпидемии

Один день Вандерлешии из племени витото
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Число инфицированных коронавирусом в Бразилии, президент которой не раз выступал против жесткого карантина в стране, перевалило за полмиллиона. Один из эпицентров заражения — город Манаус, система здравоохранения которого не справляется с ежедневно увеличивающимся потоком больных. Особенно страдают самые бедные слои населения, оставшиеся без медицинской помощи: тяжелобольных пациентов некуда везти, мест в больницах нет, «скорые» их забирать отказываются. Как 32-летняя медсестра Вандерлешия Ортега душ Сантуш своими силами пытается спасти индейскую общиye — в фотогалерее «Известий»
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Парке дас Трибос — район Манауса, где проживает коренное население
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Всего в общине насчитывается 700 семей, в домах некоторых индейцев нет ни водопровода, ни электричества
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
32-летняя Вандерлешия из племени витото пришла поинтересоваться здоровьем 34-летней Сабрины де Сальс Бензакем. Женщина работает косметологом, и есть подозрения, что она заражена коронавирусом
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
У 69-летнего Висенте Пиратапуйа из племени пиратапуйа вдруг поднялась высокая температура, он едва мог дышать. Поэтому жена попросила Вандерлешию зайти к ним
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
В разгар пандемии дети продолжают играть на улице, здесь нет никакого карантина. 4-летние Дави Ортега Васкес и Мария Эдуарда Рибейру Ортега из племени витото — племянники Вандерлешии
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Аполония Антония Мартинс Баре из племени баре вдруг почувствовала себя плохо, помочь ей может только Вандерлешия
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Вандерлешия и 42-летняя учительница Наталину Мартинс Рикардо из племени баре, надев маски с надписью «Жизнь индейцев имеет значение», ежедневно совершают обход своего района
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
«Поскольку никто нам не помогает, я взяла на себя смелость начать кампанию в соцсетях по сбору пожертвований для покупки продуктов питания и санитарно-гигиенических принадлежностей», — говорит Вандерлешия
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Медсестра из племени витото, единственная, кто помогает своей коренной общине
Фото: REUTERS/Bruno Kelly
Женщины сами ищут тех, кто нуждается в помощи, и пытаются сделать всё, что в их силах
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