Индейский клинч: как медсестра спасает свою общину от эпидемии

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии, президент которой не раз выступал против жесткого карантина в стране, перевалило за полмиллиона. Один из эпицентров заражения — город Манаус, система здравоохранения которого не справляется с ежедневно увеличивающимся потоком больных. Особенно страдают самые бедные слои населения, оставшиеся без медицинской помощи: тяжелобольных пациентов некуда везти, мест в больницах нет, «скорые» их забирать отказываются. Как 32-летняя медсестра Вандерлешия Ортега душ Сантуш своими силами пытается спасти индейскую общиye — в фотогалерее «Известий»