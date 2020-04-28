Руки помощи: как скорая работает во время пандемии

Профессиональный праздник работники скорой помощи отмечают в этом году на боевом посту. Служба действует в России на протяжении 122 лет — с 28 апреля 1898 года, когда первые две станции были открыты при Сретенском и Сущевском полицейских участках в Москве. 2020-й стал для парамедиков огромным испытанием, их суровые будни в условиях пандемии — в фоторепортаже «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Первые скорые в XIX веке выезжали только к тем, кто пострадал на улице, по телефонному звонку или устному сообщению, которое принималось только от должностного лица — дворника, полицейского или ночного сторожа. С владельцами немногочисленных тогда телефонных аппаратов была договоренность о предоставлении доступа к ним в экстренных случаях. Бригада состояла из врача, фельдшера и санитара, которые имели при себе перевязочные материалы, медикаменты, необходимые инструменты. Кареты были закуплены на частные пожертвования купчихи Анны Кузнецовой, она же первое время полностью содержала станции скорой помощи
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В XXI веке в условиях пандемии каждый рабочий день парамедика — подвиг. Несмотря на имеющиеся средства защиты, есть высокая вероятность заражения
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Чтобы не заразить родственников, врачам приходится жить в гостиничных номерах, которые оплачиваются из городского бюджета
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В день скорая принимает до 12 тыс. вызовов, четверть из них — с подозрением на коронавирус
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Москве ежедневно работает более 1 тыс. бригад
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Все запланированные отпуска работникам скорой помощи пришлось отложить
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Несмотря на то что парамедики в ходе своей деятельности ежедневно сталкиваются с экстренными ситуациями, им пришлось учиться действовать в условиях пандемии — общаться с пациентами, надевать и снимать защитные костюмы, обрабатывать машину
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Одни из самых больших трудностей, по словам медиков, когда их действиям не доверяют, пациенты или их родственники слишком паникуют, вызывают скорую как разъездную аптеку или, наоборот, недооценивают ситуацию и отказываются от госпитализации. При повторном вызове счет идет уже на минуты
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Работники скорой признаются, что несмотря на все риски и страхи — заболеть, заразить близких — ни у кого из них не возникает мысли поменять работу
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.