Руки помощи: как скорая работает во время пандемии

Первые скорые в XIX веке выезжали только к тем, кто пострадал на улице, по телефонному звонку или устному сообщению, которое принималось только от должностного лица — дворника, полицейского или ночного сторожа. С владельцами немногочисленных тогда телефонных аппаратов была договоренность о предоставлении доступа к ним в экстренных случаях. Бригада состояла из врача, фельдшера и санитара, которые имели при себе перевязочные материалы, медикаменты, необходимые инструменты. Кареты были закуплены на частные пожертвования купчихи Анны Кузнецовой, она же первое время полностью содержала станции скорой помощи