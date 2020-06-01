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Более 1,7 тыс. участков трасс в Подмосковье отремонтируют в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московской области продолжается масштабный ремонтный сезон. До 2021 года в его рамках планируется привести в порядок более 1,7 тыс. участков автомобильных дорог протяженностью более 2 тыс. км.

К этому моменту удалось заменить асфальтобетонное покрытие на более 90 региональных и 160 муниципальных участках. Ход работ контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

По словам главы регионального министерства транспорта Алексея Гержика, которые приводит «Подмосковье сегодня», среди отремонтированных — Пятницкое шоссе в Солнечногорске, Можайское шоссе в Можайске, Егорьевское шоссе в Орехово-Зуеве.

Новое покрытие появилось в Балашихе, Лобне, Ступино и Дубне. Региональные дороги ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтный сезон завершат осенью.

В марте сообщалось, что в Подмосковье в 2020 году должны построить 13 новых ФАПов. Это произойдет в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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