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В Московской области построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов

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Фото: ТАСС/Афонина Елена
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Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в поселке Шаховская, передает пресс-служба подмосковного Минстроя. Объект возведут в деревне Белая Колпь. Уже завершена проработка участка земли, а также оформлен договор безвозмездного пользования под размещение учреждения.

На 2020 год в Московской области запланировано строительство 13 новых ФАПов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

Напомним, в прошлом году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона. У около 1,1 млн человек (53%) выявили заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

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