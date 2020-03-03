В Московской области построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов

Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в поселке Шаховская, передает пресс-служба подмосковного Минстроя. Объект возведут в деревне Белая Колпь. Уже завершена проработка участка земли, а также оформлен договор безвозмездного пользования под размещение учреждения.

На 2020 год в Московской области запланировано строительство 13 новых ФАПов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

Напомним, в прошлом году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона. У около 1,1 млн человек (53%) выявили заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.