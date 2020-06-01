Медведь загрыз россиянина в Казахстане

Россиянин в Казахстане погиб после нападения на него медведицы, защищавшей медвежонка. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщило «Казахстанское телеграфное агентство» со ссылкой на заявление пресс-службы МВД страны.

Инцидент произошел 30 мая в горах Алакольского района Алматинской области. По словам свидетелей, погибший был уроженцем села Лепсинск. Туда он приехал на отдых к родственникам. В день трагедии его собака учуяла медвежонка и бросилась в погоню.

Мужчина подумал, что она преследует барсука, и последовал за ней, однако через некоторое время его друзья услышали крик. Из зарослей выбежала медведица, после чего ушла обратно в лес.

«В зарослях друзья погибшего нашли его тело с множественными переломами и ранами без признаков жизни, у собаки тоже были обнаружены повреждения, но они оказались неопасными», — рассказал начальник Алакольского районного отделения полиции Куат Оспанов.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что в весенний период медведицы становятся агрессивными, так как защищают свое потомство, поэтому тем, кто приезжает на природу на отдых, необходимо соблюдать меры предосторожности.

27 мая сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором медведь едет на заднем сиденье автомобиля и смотрит в окно. Пользователи выразили негодование по поводу данного ролика. Они указали на то, что для перевозки хищных зверей нужно соблюдать определенные правила, а их перевозка на заднем сиденье недопустима.