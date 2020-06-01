В США загорелось несколько зданий рядом с Белым домом. Демонстранты сожгли американский флаг. Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Во время беспорядков у Белого дома агенты Секретной службы США увели Дональда Трампа в подземный бункер. Из-за протестов в Далласе объявили режим бедствия. Россиян нет среди пострадавших в ходе протестов в Нью-Йорке. Заявление сделали в генконсульстве РФ. В Нью-Йорке задержаны 345 участников беспорядков. Посольство России направило ноту протеста в Госдеп. Дипломаты требуют расследования инцидента с российским журналистом. Полиция распылила в лицо репортера слезоточивый газ. Между тем в Миннеаполисе арестован водитель грузовика. Автомобиль въехал в толпу протестующих. Протесты вызваны гибелью афроамериканца при задержании.