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Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На открытии торгов Мосбиржи курс доллара не превысил отметку в 70 рублей. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с 6 марта.

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При этом по состоянию на 10:00 мск средний курс покупки доллара в банках и обменниках города составил 68,64 рубля, продажи — 71,45 рубля.

Курс евро при этом подрос. Европейская валюта по состоянию на 10:13 мск торговалась по 78,54 руб. Более недели назад евро снизился до 77,85 рубля впервые с 6 марта.

26 мая руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в интервью «Известиям» дал прогноз на курсы доллара и евро. Аналитик уверен, что в ближайшее время стоимость рубля будет зависеть от стоимости нефти. На сегодняшний день котировки растут и тренд пока продолжается. Стоимость российской валюты будет находиться в диапазоне 71–73 в паре с долларом.

Вместе с этим эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в беседе с журналистами «Известий» не исключил и более сильное укрепление курса рубля до отметки $68 и €75.

При этом 19 мая начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин рассказал «Известиям», что волна укрепления рубля на исходе и курс доллара США вряд ли опустится ниже 71,5 рубля в ближайшей перспективе.

20 апреля Центробанк потратил рекордный с начала интервенций объем валюты на поддержку рубля — более $222 млн.

В этом же месяце глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам хранить свои накопления сразу в нескольких валютах: рубле, долларе, евро и швейцарском франке.

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