Более 430 тыс. семей с детьми в Прикамье получат по 10 тыс. рублей

В Пермском крае 435 тыс. семей с детьми от 3 до 16 лет получат выплаты в размере 10 тыс. руб. Об этом 1 июня сообщил Regnum со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Выплату получат те семьи, который подали заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) до 22 мая включительно. Средства будут выплачиваться ПФР.

19 мая президент России Владимир Путин заявил о планах властей выделить 197,2 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет в качестве поддержки на фоне ограничений из-за коронавируса. Вместе со взрослыми выплаты получат более 50 млн человек.

По состоянию на 22 мая в заявлениях на получение единоразовой выплаты на детей до 16 лет было указано более 14 млн несовершеннолетних граждан России.

26 мая стало известно, что Министерство финансов РФ перечислило в ПФР 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, выполнив таким образом соответствующее распоряжение правительства.