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Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму ведутся поиски шестилетней девочки, пропавшей накануне в районе Северо-Крымского канала. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

В настоящий момент в районе поиска разворачивается оперативный штаб. Для определения местоположения девочки в небо будут подняты беспилотники.

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«Пока идет сбор и организация штаба. На месте 15 добровольцев, два кинологических расчета, БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.). Совместно со Следственным комитетом и МВД прорабатываются основные задачи», — цитирует ТАСС слова представителя отряда.

В поисках ребенка, по данным Главного управления МЧС по Крыму, также задействовано 55 человек и 14 единиц техники, передает агентство.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным следователей, девочка в день пропажи отправилась на рыбалку с отцом и его приятелями. Взрослые распивали спиртные напитки и оставили ребенка без присмотра, после чего девочка исчезла. О пропаже правоохранителям сообщила бабушка ребенка.

29 мая в Томске нашли живым пропавшего накануне вечером пятилетнего мальчика. Ребенок уехал на велосипеде и пропал. В его поисках участвовали полицейские, местные жители, сотрудники спасательного формирования «Нефтеспас» и около 60 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Ребенка нашли в одном из подъездов жилых домов. По данным полиции, в отношении ребенка не было совершено противоправных действий.

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