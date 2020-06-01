Банки начали выдавать бизнесу кредиты под 2%

В РФ запустили программу поддержки занятости. Заём могут взять компании из пострадавших отраслей. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. При сохранении занятости на 90% в течение полугода государство само выплатит кредиты предприятий, выданные по новой программе.