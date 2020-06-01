Прямой эфир

Детскую секцию откроет Федерация альпинизма в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске для школьников Федерация альпинизма Приангарья проводит бесплатные онлайн- тренировки. Их организовал президент Федерации, глава регионального общественного совета партпроекта «Единой России» «Детский спорт» Яков Миндрулев.

На тренажерах он демонстрирует подросткам основные техники скалолазания, ледолазания и альпинизма, а также рассказывает об особенностях восхождения. Например, в мастер-классы входят упражнения по вязанию узлов, приемам страховки, преодолению препятствий и элементам спасательных работ.

Миндрулев предупреждает, что все упражнения, которые демонстрируются в трансляциях, должны изучаться на практике под руководством опытного инструктора. Поэтому по окончании эпидемического режима в Иркутской области Федерация альпинизма запустит детскую секцию по скалолазанию в очном формате. Все занятия будут бесплатными, пишет ИА IrkutskMedia.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа китайских альпинистов достигла пика Эвереста
Альпинист спас дикую утку с балкона в Химках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020