Детскую секцию откроет Федерация альпинизма в Иркутске

В Иркутске для школьников Федерация альпинизма Приангарья проводит бесплатные онлайн- тренировки. Их организовал президент Федерации, глава регионального общественного совета партпроекта «Единой России» «Детский спорт» Яков Миндрулев.

На тренажерах он демонстрирует подросткам основные техники скалолазания, ледолазания и альпинизма, а также рассказывает об особенностях восхождения. Например, в мастер-классы входят упражнения по вязанию узлов, приемам страховки, преодолению препятствий и элементам спасательных работ.

Миндрулев предупреждает, что все упражнения, которые демонстрируются в трансляциях, должны изучаться на практике под руководством опытного инструктора. Поэтому по окончании эпидемического режима в Иркутской области Федерация альпинизма запустит детскую секцию по скалолазанию в очном формате. Все занятия будут бесплатными, пишет ИА IrkutskMedia.