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Альпинист спас дикую утку с балкона в Химках

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Фото: соцсети
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Альпинист спас дикую утку, которая залетела на балкон жилого дома в подмосковных Химках и не смогла улететь с него. Очевидцы засняли операцию спасения птицы на видео.

В квартире в жилом комплексе «Левобережная Дубрава» никого не оказалось, поэтому жители вызвали за свой счет альпиниста, который специализируется на спасении животных.

«А дальше дело осталось за малым, соседи этажом ниже любезно предоставили свой балкон, чтобы оттуда начать операцию по спасению», — цитирует телеканал «360» одного из жильцов.

Специалист закрепил снаряжение, залез на балкон, аккуратно поймал утку и выпустил ее на волю.

На кадрах мужчина ловит птицу белым полотенцем, а затем отпускает ее.

17 марта сообщалось о спасении детеныша нерпы под Петербургом. Сейчас о малыше заботятся ветеринары Фонда друзей балтийской нерпы.

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