Во Франции умерла оперная певица Мади Меспле

В Тулузе в возрасте 89 лет умерла французская оперная певица Мади Меспле. Об этом 31 мая на своей странице в Twitter сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

Dans Lakmé, Le Barbier de Séville ou encore Les Contes d’Hoffmann, Mady Mesplé excellait. Elle pouvait tout interpréter, avec justesse et sensibilité et aura contribué à faire rayonner notre culture sur les scènes du monde entier. Une grande dame vient de nous quitter. pic.twitter.com/1aW673U223 — Franck Riester (@franckriester) May 31, 2020

«Мади Меспле блистала в таких оперных постановках, как «Лакме», «Севильский цирюльник», «Сказки Гофмана». Она могла передать всё точно и чувственно, сопутствовала продвижению нашей культуры на мировых сценах», — цитирует чиновника RT.

В комментариях к записи главы французского минкульта пользователи отметили, что Меспле «была также исключительным педагогом, требовательным, но заботливым» по отношению к своим ученикам, пишет REGNUM.

Как отмечает телеканал «360», исполнительница скончалась дома в окружении членов своей семьи.

«Она одна из величайших личностей французской культурной жизни после войны. У нее был кристально чистый высокий голос… это было феноменально», — приводит телеканал BFMTV слова художественного руководителя Оперного театра Капитолия Тулузы Кристофа Гристи.

На профессиональной сцене Меспле дебютировала в 1953 году в Париже и выступала до 1985 года. В столицу Франции она переехала сразу после окончания консерватории в родной Тулузе, отмечает НСН. В 2011 году певице присвоили звание командора ордена Почетного легиона. Она выступала на сценах Большого театра в Москве, Королевского оперного театра в Лондоне, Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и театра Колон в Буэнос-Айресе.

Долгое время Мади Меспле была одной из ведущих оперных певиц своего времени во Франции. Искусствоведы называли ее преемницей Мадо Робен. Меспле былf популярна не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами, пишет «Федеральное агентство новостей».