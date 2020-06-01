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Во Франции умерла оперная певица Мади Меспле

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Фото: commons.wikimedia.org/André Cros
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В Тулузе в возрасте 89 лет умерла французская оперная певица Мади Меспле. Об этом 31 мая на своей странице в Twitter сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

«Мади Меспле блистала в таких оперных постановках, как «Лакме», «Севильский цирюльник», «Сказки Гофмана». Она могла передать всё точно и чувственно, сопутствовала продвижению нашей культуры на мировых сценах», — цитирует чиновника RT.

В комментариях к записи главы французского минкульта пользователи отметили, что Меспле «была также исключительным педагогом, требовательным, но заботливым» по отношению к своим ученикам, пишет REGNUM.

Как отмечает телеканал «360», исполнительница скончалась дома в окружении членов своей семьи.

«Она одна из величайших личностей французской культурной жизни после войны. У нее был кристально чистый высокий голос… это было феноменально», — приводит телеканал BFMTV слова художественного руководителя Оперного театра Капитолия Тулузы Кристофа Гристи.

На профессиональной сцене Меспле дебютировала в 1953 году в Париже и выступала до 1985 года. В столицу Франции она переехала сразу после окончания консерватории в родной Тулузе, отмечает НСН. В 2011 году певице присвоили звание командора ордена Почетного легиона. Она выступала на сценах Большого театра в Москве, Королевского оперного театра в Лондоне, Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и театра Колон в Буэнос-Айресе.

Долгое время Мади Меспле была одной из ведущих оперных певиц своего времени во Франции. Искусствоведы называли ее преемницей Мадо Робен. Меспле былf популярна не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами, пишет «Федеральное агентство новостей».

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