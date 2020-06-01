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Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал ленту «Социальная сеть» Дэвида Финчера лучшим фильмом последнего десятилетия. Об этом сообщило издание Premiere.

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По словам Тарантино, фильм является лучшим и «разносит всех конкурентов».

Главные роли в фильме «Социальная сеть» 2010 года исполнили Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк. Работа была удостоена сразу нескольких премий «Оскар», пишет REGNUM.

В основе сценария ленты лежит книга Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Писателя неоднократно упрекали, что он изрядно отошел от реальности, добавив в повествование новых персонажей и прописав новые сюжетные линии. Несмотря на то, что проект возглавил Дэвид Финчер, никто из Facebook не решился подключиться к съемкам, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Действие картины охватывает как историю создания компании, так и период судебных конфликтов, разгоревшихся между создателями проекта, пишет телеканал «Звезда».

Дэвид Финчер известен зрителям по работе над третьей частью «Чужого», а его «Бойцовский клуб» вошел в топ-100 лучших фильмов по мнению зрителей. Самыми удачными работами режиссера считаются мрачные детективные истории, как, например, «Семь» с Бредом Питтом и Морганом Фрименом.

На втором месте Квентин Тарантино расположил военную драму «Дюнкерк» Криса Нолана, отмечает телеканал «360».

28 мая сообщалось, что Apple вместе с кинокомпанией Paramount Pictures будет работать над новым фильмом Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

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