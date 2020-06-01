Зарплата 40% россиян сократилась с начала эпидемии

У 40% россиян сократилась зарплата, еще 20% остались без премий и бонусов в период эпидемии, показал интернет-опрос 5 тыс. респондентов из разных регионов, который провела Высшая школа экономики. 10% граждан лишились работы, 11% переведены на неполный день, 13% отправлены в отпуск. Сильнее всего упали доходы у молодых работников до 30 лет. Во время карантина не потеряли в деньгах только 45% трудящихся россиян. Эксперты анализируют итоги опроса на страницах «Известий».