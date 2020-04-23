Для бюджетников могут ввести базовые оклады

Для врачей, учителей и других категорий бюджетников могут ввести базовые оклады. С предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России. Мера позволит бороться с зарплатным неравенством: сегодня доходы в разных городах могут отличаться в 4–5 раз. А в 70% регионов страны оклады учителей сейчас ниже МРОТа, утвержденного на федеральном уровне.