В Канаде неизвестный напал с молотком на подростка

В Канаде неизвестный напал с молотком на 15-летнего подростка, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Виннипег на Селкирк-авеню между улицами Мак-Грегор и Пауэрс около 11:30 в субботу, 30 мая. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили молодого человека, который получил серьезную травму из-за застрявшего в голове молотка.

Нападавший скрылся. Медики считают, что причиненные увечья серьезно скажутся на здоровье подростка.

По данным полиции, подросток стал случайной жертвой нападавшего. Начато расследование, проводится работа по розыску злоумышленника.

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