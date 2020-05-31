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В Канаде неизвестный напал с молотком на подростка

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Фото: Depositphotos
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В Канаде неизвестный напал с молотком на 15-летнего подростка, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Виннипег на Селкирк-авеню между улицами Мак-Грегор и Пауэрс около 11:30 в субботу, 30 мая. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили молодого человека, который получил серьезную травму из-за застрявшего в голове молотка.

Нападавший скрылся. Медики считают, что причиненные увечья серьезно скажутся на здоровье подростка.

По данным полиции, подросток стал случайной жертвой нападавшего. Начато расследование, проводится работа по розыску злоумышленника.

Ранее 22 апреля 17-летняя девушка беспричинно напала с топором на свою родственницу в квартире в Москве. По факту покушения на убийство женщины проводится следственная проверка, преступница была доставлена в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

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