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Пульмонолог назвал способ восстановить легкие после пневмонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Физическая активность может ускорить реабилитацию дыхательной системы во время пандемии. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков.

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«Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы», — сказал он.

По словам специалиста, особенное внимание нужно уделить скандинавской ходьбе, так как благодаря ей можно укрепить мышцы ног, рук, груди и спины. Если при выполнении этого упражнения правильно дышать — укрепляется и дыхательная система.

Особую роль, как отметил Никишенков, играют питание и психоэмоциональная поддержка. Заболевшие должны соблюдать режим отдыха, заниматься лечебной физкультурой и делать дыхательную гимнастику. Благодаря этому возможно будет укрепить диафрагму и улучшить кровоток.

Врач также посоветовал не выходить на улицу в период пандемии людям старше 65 лет, особенно страдающим от диабета, лишнего веса или проблем с сердцем. Никишеков рекомендовал им заниматься дыхательной гимнастикой дома.

Днем ранее главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев рассказал, что изменения в легких у половины выписанных из больниц самых тяжелых пациентов с коронавирусом проходят через три недели.

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