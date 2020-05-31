Главный терапевт Минздрава поддержала идею запрета на продажу табака людям до 21 года

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала в воскресенье инициативу поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года. Именно к этому возрасту у человека завершается развитие легких, подчеркнула она.

Формирование легочной паренхимы может продолжаться и до 25 лет. Воздействие любых повреждающих факторов до этого возраста может нанести непоправимый вред, цитирует ее ТАСС.

Кроме того, никотин как нейротоксин может оказывать долгосрочное влияние на развитие мозга. Среди возможных последствий — нарушения способности к обучению и тревожные неврозы.

Идею запретить продажу табака лицам моложе 21 года ранее озвучил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он мотивировал это тем, что именно к такому возрасту обычно заканчивается психологическое созревание человека.

Также в мае Совет Федерации рекомендовал правительству РФ повысить возраст продажи спиртного с 18 до 21 года. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что эта инициатива противоречит Конституции, согласно которой гражданин с 18 лет становится полностью дееспособным.